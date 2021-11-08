ОЭСР: Объем прямых иностранных инвестиций в мире за полгода увеличился вдвое

Глобальные потоки прямых иностранных инвестиций (FDI) в первом полугодии подскочили более чем вдвое по отношению к предыдущим шести месяцам и достигли 870 млрд долларов США.

Глобальные потоки прямых иностранных инвестиций (FDI) в первом полугодии подскочили более чем вдвое по отношению к предыдущим шести месяцам и достигли 870 млрд долларов США.

Как передает Report о ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

По сравнению с январем-июнем допандемийного 2019 показатель увеличился на 43%.

Приток инвестиций в страны ОЭСР в первом полугодии также удвоился по сравнению со вторым полугодием 2020 года и составил 421 млрд долларов США, в государства G20, не входящие в организацию, - вырос на 12%, до 261 млрд долларов США.

Китай был основным получателем FDI в январе-июне текущего года (177 млрд долларов США), далее следуют США (149 млрд долларов США) и Великобритания (46 млрд долларов США). Основными источниками FDI были США (231 млрд долларов США), Япония (88 млрд долларов США) и Германия (63 млрд долларов США).

ОЭСР отмечает возобновление активности в сфере трансграничных соглашений по слиянию и поглощению (M&A) в развитых странах. Объем таких операций вырос более чем в два раза в первом полугодии по отношению к предыдущим шести месяцам. Число завершенных сделок увеличилось на 32%.

Между тем в государствах с развивающейся экономикой объем M&A упал на 18%.

Созданная в 1961 году ОЭСР является одной из ведущих экономических организаций мира, включающей 37 наиболее развитых государств. В настоящее время в нее входят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Колумбия, Латвия, Литва, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия. , Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония.

Штаб-квартира ОЭСР находится в Париже.