ОЭСР изменил прогноз роста глобальной экономики

Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) понизила прогноз роста глобальной экономики на текущий год и сохранила прогноз на следующий год, сообщает Report со ссылкой на Interfax.Ru.

Оценка увеличения реального ВВП в 2018 году ухудшена до 3,8% с ожидавшихся в марте 3,9%, говорится в докладе организации. В 2019 году ожидается рост на 3,9%.

Прогноз для еврозоны на 2018 год был ухудшен на 0,1 процентного пункта, до 2,2%, прогноз на 2019 год подтвержден на уровне 2,1%.

ОЭСР не стала менять свои прогнозы относительно роста экономики США по сравнению с мартом: ожидается, что ВВП страны увеличится на 2,9% в 2018 и на 2,8% в 2019 году.

По итогам прошлого года глобальная экономика выросла на 3,7%.