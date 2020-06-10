ОЭСР дала прогнозы по глобальной экономике

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) представила два сценария развития мировой экономики на фоне ситуации с коронавирусом.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, данные доклада ОЭСР опубликованы 10 июня.

При негативном сценарии, предполагающем вторую волну пандемии, сокращение мирового ВВП в 2020 году составит 7,6%. Что касается 2021 года, то ОЭСР пересмотрела свой мартовский прогноз роста мировой экономики в сторону уменьшения на 0,5 процентного пункта - до 2,8%.

При менее пессимистичном сценарии - в случае отсутствия второй волны коронавируса - мировой ВВП уменьшится в этом году на 6%, а в 2021-м рост мировой экономики составит 5,2%. В марте при этом сценарии организация прогнозировала более низкие темпы роста мировой экономики в 2021 году - 3,3%.