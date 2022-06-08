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ОЭСР снизила прогноз в связи с глобальным экономическим ростом

ОЭСР снизила прогноз в связи с глобальным экономическим ростом Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) снизило прогноз в связи с глобальным экономическим ростом на 1,5 п.п до 3% по сравнению с отчетом, опубликованным в декабре.
Финансы
8 июня 2022 г. 17:49
ОЭСР снизила прогноз в связи с глобальным экономическим ростом

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) снизило прогноз в связи с глобальным экономическим ростом на 1,5 п.п до 3% по сравнению с отчетом, опубликованным в декабре.

Как сообщает Report, об этом говорится в июньском отчете ОЭСР "Экономические перспективы".

ОЭСР прогнозирует 2,8%-ный рост глобальной экономики в 2023 году.

Кроме того, организация ожидает, что в этом году экономика Турции вырастет на 3,7%, экономика еврозоны - на 2,6%, экономика США - на 2,5%, экономика Японии - на 1,7%, что соответственно на 0,4%, 1,7%, 1,2% и 1,7% меньше, чем прогнозировалось ранее. Прогноз роста экономики Турции на 2023 год составил 3%.

Согласно документу, самая высокая инфляция среди стран-членов OECD в этом году будет в Турции (72 %), Аргентине (60,1 %) и Литве (15,6 %), а самый низкий рост потребительских цен - в Японии (1,9 %), Швейцарии (2,5 %) и Норвегии (4,6%).

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