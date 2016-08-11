​Один из соучредителей MilliKart продает свою долю

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Один из соучредителей ООО MilliKart (процессинговый центр) продает свою долю. По полученной Report информации, речь идет об ОАО Debutbank, лишенного лицензии со стороны Центробанка Азербайджана в конце 2010 года.

Согласно законодательству Азербайджана, закрытые банки не могут иметь долю в капитале других юридических лиц. Таким образом, ликвидатор Debutbank принял решение о продаже его доли в MilliKart.

Сначала 2,4%-ная доля банка (приобретена за 120 тыс. манатов) в процессинговом центре была предложена другим соучредителям MilliKart. Однако они отказались покупать ее по номинальной стоимости. После чего в судебном порядке было принято решение о продаже доли участия третьим лицам.

Бакинский административно-экономический суд 29 июля принял решение в связи с этим. Сейчас ведутся переговоры с потенциальными инвесторами о приобретении указанной доли.

Отметим, что соучредителями MilliKart являются также 1 иностранная компания (URBİS) и 17 местных коммерческих банков, четыре из которых – Parabank, Texnikabank, Kredobank и Zaminbank лишились лицензии в прошлом месяце.

Исполнительный директор ликвидатора банков - Азербайджанского фонда страхования вкладов Азад Джавадов сообщил Report, что в скором времени доля участия этих четырех банков в MilliKart также будет ограничена.

Остальные 13 соучредителей процессингового центра - это ОАО Demirbank, ОАО Azerbaijan İndustry Bank, ОАО Bank Respublika, ОАО AtaBank, ОАО Unibank, ОАО Amrahbank, ЗАО Bank Standard, ОАО Azer-Turk Bank, ОАО Rabitabank, ОАО Turanbank, ОАО Bank of Baku, ОАО Xalq Bank и ОАО Accessbank.