Один из основателей Bitcoin.com продал все свои биткоины

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Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Соучредитель компании Bitcoin.com инвестор Эмиль Ольденбург продал все свои биткоины, но не отказался от вложений в криптовалюты, сделав выбор в пользу Bitcoin Cash.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Business Insider.

Ольденбург заявил, что у биткоина нет перспектив в качестве торговой валюты. Он считает вложения в биткоин самыми экстремальными инвестициями, которые только можно сделать. "Люди начнут выходить из биткоина, как только поймут, как работает эта криптовалюта", - говорит предприниматель.

По словам Ольденбурга, основные слабые стороны биткоина - высокие комиссии и низкая скорость переводов. Также пропускная способность сети ограничена "размером блока" - памяти, которая хранит записи транзакций. По некоторым данным, комиссионные сборы за транзакции в биткоинах удваиваются каждые три месяца. При этом на подтверждение одной операции в среднем требуется 4,5 часа.

Компания Bitcoin.com управляет одним из крупнейших отраслевых сайтов и предоставляет инструменты для инвестиций в биткоин. На ресурсах компании зарегистрировано более 500 тысяч криптовалютных кошельков.