Пакистан намерен расширить участие на финансовом рынке Азербайджана

Один из крупных банков Пакистана (название не разглашается), уже осуществляющий некоторые операции в Азербайджане, планирует расширить свою деятельность в нашей стране.

Представители финансового рынка Пакистана заинтересованы в расширении участия в финансовом секторе Азербайджана.

Об этом сказал Report президент Палаты экономического сотрудничества Пакистан-Азербайджан (PAKAZCHAM) Хуррам Джаваид Бхатти.

По его словам, один из крупных банков Пакистана (название не разглашается), уже осуществляющий некоторые операции в Азербайджане, планирует расширить свою деятельность в нашей стране.

Кроме этого, некоторые страховые компании Пакистана также планируют выйти на азербайджанский рынок и PAKAZCHAM выступает посредником в сотрудничестве между Ассоциациями страховщиков Азербайджана и Пакистана.

"Это партнерство создаст возможности для совместной работы страховых компаний двух стран, определения трансграничных клиентов и разработки трансграничных продуктов, что не только укрепит страховые секторы обеих стран, но и внесет вклад в общее экономическое сотрудничество между Азербайджаном и Пакистаном", - сказал он.

Бхатти отметил, что ведутся предварительные обсуждения о сотрудничестве между фондовыми биржами двух стран. "Это партнерство может обеспечить отличную платформу для двойного листинга, трансграничных инвестиций и обмена знаниями, значительно укрепить финансовое сотрудничество между двумя странами и открыть новые возможности для экономического роста и развития", - сказал он.