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Один из крупнейших в США банков Silicon Valley обанкротился

Один из крупнейших в США банков Silicon Valley обанкротился В США впервые после финансового кризиса 2008 года разорился крупный банк — Silicon Valley Bank (SVB), сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Федеральной корпорации страховании вкладов (FDIC).
Финансы
11 марта 2023 г. 05:21
Один из крупнейших в США банков Silicon Valley обанкротился

В США впервые после финансового кризиса 2008 года разорился крупный банк - Silicon Valley Bank (SVB).

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в заявлении Федеральной корпорации страховании вкладов (FDIC).

"Silicon Valley Bank, Санта-Клара, Калифорния, был закрыт сегодня калифорнийским департаментом финансовой защиты и инноваций, который назначил Федеральную корпорацию страхования вкладов конкурсным управляющим", - указано в сообщении.

Все застрахованные депозиты из SVB были переведены в Deposit Insurance National Bank of Santa Clara, предполагается, что вкладчики получат доступ к своим депозитам не позднее понедельника, 13 марта.

По мнению министра финансов США Джанет Йеллен, банковская система США должна справиться с ситуацией вокруг Silicon Valley Bank.

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