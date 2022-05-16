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Один из крупнейших российских банков признали банкротом

Один из крупнейших российских банков признали банкротом Арбитражный суд Москвы по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ), ликвидатора московского Тэмбр-банка, признал этот банк, входивший до отзыва лицензии в топ-200 крупнейших российских кредитных организаций, банкротом и открыл в его отношении конк
Финансы
16 мая 2022 г. 22:17
Один из крупнейших российских банков признали банкротом

Арбитражный суд Москвы по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ), ликвидатора московского Тэмбр-банка, признал этот банк, входивший до отзыва лицензии в топ-200 крупнейших российских кредитных организаций, банкротом и открыл в его отношении конкурсное производство.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, согласно информации в картотеке арбитражных дел, отчет АСВ в качестве конкурсного управляющего о процедуре банкротства назначен на 15 мая 2023 года.

Московский арбитражный суд в ноябре 2020 года решил ликвидировать Тэмбр-банк и утвердил АСВ его ликвидатором, поскольку банк имел лицензию на привлечение вкладов от физлиц. В решении суда говорится, что на момент отзыва лицензии в октябре 2020 года и на момент рассмотрения заявления ЦБ РФ о ликвидации Тэмбр-банка признаки несостоятельности у него отсутствовали. На счетах банка находилось около 520 миллионов рублей. В то же время после вынесения решения в суд стали поступать заявления об установлении размера требований кредиторов.

АСВ ранее сообщало, что направит на выплаты кредиторам первой очереди, в том числе вкладчикам Тэмбр-банка, более 4,2 миллиарда рублей, что позволит в полном объеме удовлетворить требования кредиторов первой очереди. Сообщалось также, что за выплатой страхового возмещения могут обратиться 6,2 тысячи вкладчиков, в том числе 656 юридических лиц.

ЦБ РФ принял решение об отзыве у банка лицензии, так как он нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты регулятора, в том числе занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери.

По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 сентября 2020 года занимал 186-е место в банковской системе РФ.

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