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Один из крупнейших майнинговых операторов США подал заявление о банкротстве

Один из крупнейших майнинговых операторов США подал заявление о банкротстве Core Scientific, один из крупнейших американских майнинговых операторов, инициировал процедуру банкротства. Компания подает заявление в соответствии со ст. 11 Кодекса США о банкротстве, предусматривающей защиту от кредиторов.
Финансы
21 декабря 2022 г. 15:46

Core Scientific, один из крупнейших американских майнинговых операторов, инициировал процедуру банкротства. Компания подает заявление в соответствии со ст. 11 Кодекса США о банкротстве, предусматривающей защиту от кредиторов.

Как передает Report, об этом сообщает CNBC со ссылкой на собственные источники.

По данным телеканала, Core Scientific все еще генерирует выручку, однако ее недостаточно для того, чтобы покрывать расходы по долговым обязательствам. Как и многие майнинговые операторы по всему миру, компания активно приобретала оборудование для майнинга в прошлом году, когда цены на криптовалюты били все рекорды, а на рынок заходило все больше новых участников.

Однако в нынешнем году цифровые валюты обвалились, инвесторы заметно охладели к майнингу, а второй по популярности криптовалютный проект Ethereum перешел на новый алгоритм работы, который больше не требует больших компьютерных мощностей. В итоге оборудование, бравшееся в свое время майнинговыми операторами в лизинг с расчетом на дальнейший бурный рост индустрии, оказалось во многом невостребованным. И майнинговые компании начали массово распродавать оборудование для добычи биткойнов и прочих криптовалют, чтобы хоть как-то покрыть убытки от падения рынка.

Core Scientific, вышедшая на биржу через слияние со SPAC в июле прошлого года, тогда оценивалась в 4,3 млрд долларов. К ноябрю текущего года компания практически обесценилась. Сейчас ее рыночная капитализация составляет 78 млн долларов.

Несмотря на тяжелое финансовое положение, компания, по словам источников, пока не намерена прекращать свою деятельность и надеется, что ей удастся договориться с кредиторами о реструктуризации долга и что ситуация на криптовалютном рынке в обозримом будущем улучшится.

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