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Один из крупнейших банков Франции объявил об уходе из России

Один из крупнейших банков Франции объявил об уходе из России Один из крупнейших французских банков Societe Generale принял решение уйти с российского рынка. А также продать свою долю в "Росбанке".
Финансы
11 апреля 2022 г. 11:40
Один из крупнейших банков Франции объявил об уходе из России

Один из крупнейших французских банков Societe Generale принял решение уйти с российского рынка. А также продать свою долю в "Росбанке".

Как передает Report, об этом говорится в сообщении банка.

Societe Generale прекращает банковскую и страховую деятельность в России, также уже подписано соглашение о продаже своей доли в "Росбанке" и его страховых дочерних компаний.

"Благодаря этому соглашению, заключенному после нескольких недель интенсивной работы, Группа эффективно и упорядоченно уйдет из России, обеспечив при этом преемственность для своих сотрудников и клиентов", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что завершение всех операций должно состояться в ближайшие недели.

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Версия на английском языке Societe Generale announces exit from Russian market

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