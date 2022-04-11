Один из крупнейших банков Франции объявил об уходе из России

Один из крупнейших французских банков Societe Generale принял решение уйти с российского рынка. А также продать свою долю в "Росбанке".

Один из крупнейших французских банков Societe Generale принял решение уйти с российского рынка. А также продать свою долю в "Росбанке".

Как передает Report, об этом говорится в сообщении банка.

Societe Generale прекращает банковскую и страховую деятельность в России, также уже подписано соглашение о продаже своей доли в "Росбанке" и его страховых дочерних компаний.

"Благодаря этому соглашению, заключенному после нескольких недель интенсивной работы, Группа эффективно и упорядоченно уйдет из России, обеспечив при этом преемственность для своих сотрудников и клиентов", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что завершение всех операций должно состояться в ближайшие недели.