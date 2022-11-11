Один из кредитных союзов Азербайджана провел ребрендинг

ООО "İqtisadi İmkanlar Kredit İttifaqı", действующий в поселке Кижаба Астаринского района, изменил свое название на "Kapital Kredit İttifaqı".

ООО "İqtisadi İmkanlar Kredit İttifaqı", действующий в поселке Кижаба Астаринского района, изменил свое название на "Kapital Kredit İttifaqı".

Как сообщает Report, причиной тому стала смена учредителя кредитной организации.

В связи с этим изменился и юридический адрес финансового учреждения - город Имишли, улица 28 мая.

Напомним, что "İqtisadi İmkanlar Kredit İttifaqı" был создан в 2013 году. Его уставный капитал составляет 4 560 манатов, а его законным представителем является Эмиль Тейюб оглу Ахмедли.