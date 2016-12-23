Один из директоров МБА покинул пост

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Один из трех генеральных директоров ОАО “Международный банк Азербайджана” (МБА) Гидаят Султанов покинул пост. Об этом сообщает Report со ссылкой на сайт банка.

На его место пока нет назначения.

Напомним, что МБА создан в 1992 году. Уставный капитал МБА равен 641 287 247,85 маната. Правительству Азербайджана в лице министерства финансов принадлежит 54,96%, ЗАО Aqrarkredit - 27,26%, неправительственным организациям и 1 759 физическим лицам - 17,78% акций МБА.