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Один из акционеров Finex Kredit продал свою долю

Один из акционеров Finex Kredit продал свою долю Акционер ОАО Finex Kredit Таир Намазов, контролирующий 6,75% обыкновенных акций НКО, продал свою долю.
Финансы
1 июня 2022 г. 17:35
Один из акционеров Finex Kredit продал свою долю

Акционер ОАО Finex Kredit Таир Намазов, контролирующий 6,75% обыкновенных акций НКО, продал свою долю.

Как сообщает Report со ссылкой на финансовую отчетность учреждения, покупателем стал Ровшан Мамедов.

Остальные обыкновенные акции НКО по-прежнему принадлежат Шалале Тагиевой (18,95%), Рамине Аллахвердиевой (18,25%), Азаду Джабраилову (15,63%), Мобилу Шарифову (14,83%), Токаю Шихализаде (14,08%), Тофику Джафарову (4,63%), Азеру Гаджиеву (3,25%), Гюльнаре Тагиевой (2,03%) и Севиль Хидаятовой (1,63%).

Напомним, что Finex Кredit был создан в 2013 году. Его уставный капитал составляет 800 тысяч манатов.

Кроме того, владельцем привилегированных акций в объеме 200 тысяч манатов является Илаха Зейналова.

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Версия на азербайджанском языке “Finex Kredit” BOKT-un səhmdarlarından biri payını satıb

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