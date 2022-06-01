Один из акционеров Finex Kredit продал свою долю

Акционер ОАО Finex Kredit Таир Намазов, контролирующий 6,75% обыкновенных акций НКО, продал свою долю.

Акционер ОАО Finex Kredit Таир Намазов, контролирующий 6,75% обыкновенных акций НКО, продал свою долю.

Как сообщает Report со ссылкой на финансовую отчетность учреждения, покупателем стал Ровшан Мамедов.

Остальные обыкновенные акции НКО по-прежнему принадлежат Шалале Тагиевой (18,95%), Рамине Аллахвердиевой (18,25%), Азаду Джабраилову (15,63%), Мобилу Шарифову (14,83%), Токаю Шихализаде (14,08%), Тофику Джафарову (4,63%), Азеру Гаджиеву (3,25%), Гюльнаре Тагиевой (2,03%) и Севиль Хидаятовой (1,63%).

Напомним, что Finex Кredit был создан в 2013 году. Его уставный капитал составляет 800 тысяч манатов.

Кроме того, владельцем привилегированных акций в объеме 200 тысяч манатов является Илаха Зейналова.