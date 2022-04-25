Один из акционеров Express Bank продал свою долю

Хикмет Хаммедов, контролировавший 19,5% акций ОАО Express Bank, продал свою долю.

Хикмет Хаммедов, контролировавший 19,5% акций ОАО Express Bank, продал свою долю.

Как сообщает Report, его долю приобрели другие акционеры - ООО «Энергосервис» и Хафиз Сеидов.

В конечном итоге их доля выросла соответственно с 21,6% до 30,9% и с 9,8% до 20%.

Остальные 49,2% акций банка по-прежнему принадлежат ООО Azenco Group (48,8%) и Государственной службе автомобильного транспорта при Министерстве цифрового развития и транспорта (0,4%).

Express Bank начал свою деятельность в 1989 году под названием Azernagliyatbank, в 2010 году провел ребрендинг. Его уставный капитал составляет 112,545 млн манатов.