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Один из акционеров Express Bank продал свою долю

Один из акционеров Express Bank продал свою долю Хикмет Хаммедов, контролировавший 19,5% акций ОАО Express Bank, продал свою долю.
Финансы
25 апреля 2022 г. 11:24
Один из акционеров Express Bank продал свою долю

Хикмет Хаммедов, контролировавший 19,5% акций ОАО Express Bank, продал свою долю.

Как сообщает Report, его долю приобрели другие акционеры - ООО «Энергосервис» и Хафиз Сеидов.

В конечном итоге их доля выросла соответственно с 21,6% до 30,9% и с 9,8% до 20%.

Остальные 49,2% акций банка по-прежнему принадлежат ООО Azenco Group (48,8%) и Государственной службе автомобильного транспорта при Министерстве цифрового развития и транспорта (0,4%).

Express Bank начал свою деятельность в 1989 году под названием Azernagliyatbank, в 2010 году провел ребрендинг. Его уставный капитал составляет 112,545 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке “Express Bank”ın səhmdarlarından biri payını satıb

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