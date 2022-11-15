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Очередное заседание Международного форума суверенных фондов пройдет в Мадриде

Очередное заседание Международного форума суверенных фондов пройдет в Мадриде 15-е заседание Международного форума суверенных фондов состоится в следующем году в столице Испании Мадриде.
Финансы
15 ноября 2022 г. 16:44
Очередное заседание Международного форума суверенных фондов пройдет в Мадриде

15-е заседание Международного форума суверенных фондов состоится в следующем году в столице Испании Мадриде.

Об этом сообщил Report советник исполнительного директора Государственного нефтяного фонда (ГНФАР) Бахруз Бахрамов в предверии 14 заседание форума, которое пройдет в Баку.

МФСФ был создан на заседании Международной рабочей группы суверенных фондов в апреле 2009 года в столице Кувейта Аль-Кувейте, первое официальное собрание прошло 8-9 октября того же года в Баку. ГНФАР был одних их первых инициаторов создания и одним из первых членов форума, управляющего средствами в размере более 6 трлн долларов США. Форум объединяет 37 полноправных членов и 9 суверенных фондов-партнеров, не являющихся его членами.

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Версия на английском языке Next IFSWF meeting to be held in Madrid
Версия на азербайджанском языке Suveren Fondların Beynəlxalq Forumunun növbəti iclası Madriddə keçiriləcək

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