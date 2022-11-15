Очередное заседание Международного форума суверенных фондов пройдет в Мадриде

15-е заседание Международного форума суверенных фондов состоится в следующем году в столице Испании Мадриде.

15-е заседание Международного форума суверенных фондов состоится в следующем году в столице Испании Мадриде.

Об этом сообщил Report советник исполнительного директора Государственного нефтяного фонда (ГНФАР) Бахруз Бахрамов в предверии 14 заседание форума, которое пройдет в Баку.

МФСФ был создан на заседании Международной рабочей группы суверенных фондов в апреле 2009 года в столице Кувейта Аль-Кувейте, первое официальное собрание прошло 8-9 октября того же года в Баку. ГНФАР был одних их первых инициаторов создания и одним из первых членов форума, управляющего средствами в размере более 6 трлн долларов США. Форум объединяет 37 полноправных членов и 9 суверенных фондов-партнеров, не являющихся его членами.