​Очередное заседание круглого стола по совместным инвестициям cуверенных и пенсионных фондов состоится в Баку

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Делегация во главе с исполнительным директором Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) Шахмаром Мовсумовым приняла участие в заседании круглого стола по совместным инвестициям cуверенных и пенсионных фондов, организованном в южнокорейской столице Сеуле Корейской инвестиционной корпорацией.

Как сообщает Report со ссылкой на ГНФАР, круглый стол является новой платформой для совместного инвестиционного сотрудничества суверенных и пенсионных фондов. На ежегодном заседании круглого стола собираются представители важнейших глобальных институтов, менеджеры по управлению средствами, 400 инвесторов крупнейших суверенных и пенсионных фондов. В ходе заседания прошли обсуждения на тему макроэкономических изменений, рационального сотрудничества менеджеров в сфере совместных инвестиций, обмена опытом.

В ходе встречи согласован вопрос организации следующего заседания ГНФАР в Баку в 2016 году. Председательствующий на заседании исполнительный директор и председатель Корейской инвестиционной корпорации Хэнк передал символический флаг председательства организатору очередного заседания Ш.Мовсумову.