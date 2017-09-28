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    Оценка роста ВВП США повышена до 3,1%

    Экспорт, согласно пересмотренным данным, вырос на 3,5%, импорт - на 1,5%

    Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ ВВП США в апреле-июне увеличился на 3,1% в пересчете на годовые темпы. 

    Как сообщает Report со ссылкой на Вести.Экономика, об этом свидетельствуют окончательные данные министерства торговли страны.

    Предварительная оценка роста ВВП составляла 3%. Опрошенные Bloomberg аналитики не ожидали пересмотра показателя. Рост в прошедшем квартале был самым быстрым с I квартала 2015 года и последовал за подъемом на 1,2% в январе-марте.

    Потребительские расходы, на долю которых приходится 70% ВВП США, в прошедшем квартале увеличились на 3,3% в пересчете на годовые темпы. Показатель совпал с предварительной оценкой и консенсус-прогнозом аналитиков.

    Экспорт, согласно пересмотренным данным, вырос на 3,5%. Импорт в апреле-июне увеличился на 1,5%. 

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