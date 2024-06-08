Оценена чистая международная инвестиционная позиция Азербайджана до 2028 года

Внешние ликвидные активы Азербайджана превысят внешний долг до 2027 года, а чистая международная инвестиционная позиция составит в среднем 68% ВВП в 2024-2027 годах.
Как передает Report, об этом говорится в отчете международного рейтингового агентства S&P Global Ratings по подтверждению суверенных кредитных рейтингов Азербайджана.
"Хотя Азербайджан остается уязвимым к потенциальной волатильности условий торговли, мы считаем, что его большая чистая позиция внешних активов послужит буфером, который может смягчить потенциальное неблагоприятное воздействие экономических циклов на внутреннее экономическое развитие. Основываясь на наших прогнозах цен на нефть и добычи, мы ожидаем, что профицит счета текущих операций Азербайджана составит в среднем 7% ВВП в 2024-2027 годах после рекордного показателя в 30% в 2022 году, самого высокого уровня за более чем десятилетний период", - говорится в отчете.
По прогнозам агентства, профицит госбюджета составит в среднем 1,7% ВВП в 2024-2027 годах, постепенно снижаясь до баланса по мере увеличения расходов (за счет дополнительных инвестиций в Карабахе), в то время как добыча нефти останется на прежнем уровне.
"Правительство предусмотрело периодический дефицит консолидированного бюджета на ближайшие несколько лет, но это основано на средней цене на нефть в 60 долларов США за баррель (после корректировки прогнозов госбюджета она увеличена до 75 долларов) по сравнению с нашей прогнозируемой ценой в 80 долларов США за баррель. Действительно, учитывая, что фактическая средняя цена на нефть в 2021-2023 годах превысила запланированную в бюджете, в Азербайджане зафиксирован средний профицит сектора государственного управления в размере 7% ВВП против официально прогнозируемого дефицита. Мы прогнозируем, что профицит сектора государственного управления в 2024 году составит 3,4% ВВП", - считают аналитики S&P.
По их мнению, несмотря на быстрый рост объемов добычи природного газа в последние годы, соответствующие бюджетные поступления останутся заметно ниже, чем от нефти. Например, даже несмотря на гораздо более высокие в последнее время цены на газ, доходы от продажи газа с месторождения "Шахдениз", переданные в Госнефтефонд в 2023 году, составили около 1,3 млрд долларов США по сравнению с почти 7 млрд долларов США от продажи нефти с блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли".
Согласно отчету, чистая позиция бюджетных активов Азербайджана остается сильной, отражая его внешнюю позицию и поддерживая суверенные рейтинги. "Мы ожидаем, что чистая позиция по активам сектора государственного управления останется на уровне около 50% ВВП до 2027 года. При расчете чистого государственного долга мы включаем нашу оценку внешних ликвидных активов ГНФАР. Мы исключаем менее ликвидные риски, эквивалентные примерно 14% ВВП в 2023 году, включая внутренние инвестиции фонда и определенные риски в акциях за рубежом, поскольку мы считаем, что они не могут быть быстро ликвидированы в случае необходимости. Азербайджан гораздо более прозрачен, чем многие его коллеги (например, члены Совета сотрудничества стран Персидского залива) в отношении состава своих активов и размера суверенного фонда благосостояния. Например, ГНФАР публикует подробные проверенные годовые отчеты с подробной информацией о категориях инвестиций, которыми он владеет", - считает S&P.