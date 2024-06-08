Оценена чистая международная инвестиционная позиция Азербайджана до 2028 года

По прогнозам агентства, профицит госбюджета составит в среднем 1,7% ВВП в 2024-2027 годах, постепенно снижаясь до баланса по мере увеличения расходов (за счет дополнительных инвестиций в Карабахе), в то время как добыча нефти останется на прежнем уровне.

"Правительство предусмотрело периодический дефицит консолидированного бюджета на ближайшие несколько лет, но это основано на средней цене на нефть в 60 долларов США за баррель (после корректировки прогнозов госбюджета она увеличена до 75 долларов) по сравнению с нашей прогнозируемой ценой в 80 долларов США за баррель. Действительно, учитывая, что фактическая средняя цена на нефть в 2021-2023 годах превысила запланированную в бюджете, в Азербайджане зафиксирован средний профицит сектора государственного управления в размере 7% ВВП против официально прогнозируемого дефицита. Мы прогнозируем, что профицит сектора государственного управления в 2024 году составит 3,4% ВВП", - считают аналитики S&P.