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Обязательства Фонда поддержки азербайджанской диаспоры выросли более чем в 3 раза

Обязательства Фонда поддержки азербайджанской диаспоры выросли более чем в 3 раза Фонд поддержки азербайджанской диаспоры при Государственном комитете по работе с диаспорой завершил 2023 год с прибылью в 325 тыс. манатов, однако 2022 год фонд завершил с убытком в 7 тыс. манатов.
Финансы
6 июня 2024 г. 12:08
Обязательства Фонда поддержки азербайджанской диаспоры выросли более чем в 3 раза

Фонд поддержки азербайджанской диаспоры при Государственном комитете по работе с диаспорой завершил 2023 год с прибылью в 325 тыс. манатов, однако 2022 год фонд завершил с убытком в 7 тыс. манатов.

Как сообщает Report, в прошлом году доходы Фонда составили 2,393 млн манатов (в 2,2 раза больше, чем годом ранее), а расходы - 2,068 млн манатов (на 91,5% больше).

По состоянию на 1 января этого года активы Фонда поддержки азербайджанской диаспоры составили 3,897 млн манатов, что на 4,6% больше, чем годом ранее. За отчетный период обязательства фонда увеличились в 3,3 раза до 500 тыс. манатов, а балансовый капитал - на 95,1% до 3,397 млн. манатов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Diasporuna Dəstək Fondunun öhdəlikləri 3 dəfədən çox artıb

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