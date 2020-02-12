Обязательное страхование автомобилей: недовольство компаний и реальность - ИССЛЕДОВАНИЕ

В минувшем году обязательное страхование автомобилей в Азербайджане впервые в своей истории стало убыточным. И если в нынешнем году ДТП на дорогах республики не убавятся или не возрастут страховые взносы, то вероятнее всего, проблемы с этим видом страхования сохранятся. Большинство страховых компаний в стране несут убытки по данному виду страхования. Причиной тому является чрезмерное количество дорожно-транспортных происшествий, подорожание запчастей автомобилей и не соответствие страховых выплат реальности. Если раньше расходы при дорожно-транспортном происшествии составляли 200-300 манатов, то ныне эта сумма достигает 1 000 манатов. В результате страховые компании выплачивают больше, чем удается накопить.

Report обратился к экспертам с просьбой прокомментировать возникшую проблему и озвучить возможные пути ее решения.

Эксперт по страховым рынкам Хаял Мамедханлы отметил Report, что ситуацию с обязательным страхованием автомобилей в стране следует рассматривать в нескольких аспектах:

Эксперт по страховым рынкам Хаял Мамедханлы: "Обязательное страхование автомобилей более не привлекает страховые компании".

"Первый аспект касается привлечения к этому виду страхования водителей. И здесь все обстоит хорошо - почти все автомобили застрахованы. Среди наших сограждан сложилась культура страхования автомобилей и они осознают обязательность данного вида страхования. Второй аспект касается страховых выплат. И тут имеются определенные проблемы. Даже при наличии оплаты со стороны страховых компаний клиенты остаются недовольны. Эти недовольства вполне обоснованны. В первую очередь, велико число ДТП на дорогах. Страховые компании возмещают ущерб, и сумма компенсации превосходит ту, что удается накопить. Некоторые компании пытаются урезать выплаты, чтобы не понести большие потери. Страховые компании не проявляют особого интереса к обязательному страхованию автомобилей, поскольку практически не зарабатывают на этом.

Полагаю, в ближайшем будущем на повестке возникнет вопрос о пересмотре страховых взносов и вполне вероятно, что речь будет идти об их повышении. Практически ни одна страховая компания не хочет заключать договор по данному виду страхования. За год в Азербайджане происходит более 100 тысяч дорожно-транспортных происшествий. Статистика показывает, что страховые компании платят по 130-140 манатов за каждые 100 манатов. И если раньше сумма страховых взносов составляла 100 манатов, то теперь клиент платит лишь 65-70 манатов. То есть убыточность возрастает, а сумма страховых взносов снижается. Есть два способа выправить возникшую ситуацию - либо должна сократиться количество ДТП, либо следует повысить страховые взносы. В противном случае страховые компании откажутся от лицензии, не захотев заниматься данным видом страхования. Такой исход неизбежен".

По словам Х.Мамедханлы, в бюрократических вопросах, связанных с обязательным страхованием автомобилей, есть серьезные подвижки: "Раньше при совершении ДТП водители были озадачены вопросом получения "Формы 4" для страховой выплаты и иными моментами. Автоматизированная выдача этого документа уже ведется, хотя пока эта процедура несовершенна. Обмен информацией между Главным управлением Государственной дорожной полиции и страховыми компаниями ведется в электронном формате. Но пока электронизация охватила не всю территорию страны".

По мнению эксперта, успешное применение системы Audatex в Азербайджане при расчете ущерба, нанесенного при ДТП, не удавалось, поскольку в стране существуют серьезные различия в усредненных ценах на запчасти. "Продаются различные вариации одной запчасти. Поэтому установить усредненную стоимость не удается. Страховые компании считают, что цены, определенные Audatex, будут выше их реальной рыночной цены, а это обернется убытками и без того убыточного рынка.

"Audatex - система, применяемая в Европе. В эту систему на основе исследований рынка включены наименования запчастей различных марок автомобилей, оплата работы мастера, стоимость покраски и иных работ. При возникновении страхового случая выбирают перечень необходимых работ и запчастей, после чего система рассчитывает усредненную рыночную стоимость и расходы на ремонт. А эта усредненная стоимость подчас оказывается очень высокой. Поэтому компании не используют эту систему, полагая, что можно договориться с мастером по более приемлемой цене.

Внедрение единой системы было бы хорошей практикой, поскольку наиболее спорным моментом между страхователем и страховщиком является оценка ущерба после ДТП. Застрахованный хочет получить больше компенсации, а компания - меньше заплатить. Поэтому трудно прийти к общему знаменателю. Эта система должна удовлетворять обе стороны. В сложившейся ситуации невозможно выстроить систему, которая устраивала бы обе стороны. Считанные компании применяют данную систему. Компания Audatex пока не отыскала решения, удовлетворяющего все страховые компании. А проблема состоит в том, что указанные цены либо высоки, либо же неправильны. В странах, где применяется подобная система, усредненная сумма страховых выплат возрастает до 20%".

Директор ООО Audatex Azerbaijan Дашдамир Нифталиев поведал о преимуществах программы Audatex для страхового рынка.

Директор ООО Audatex Azerbaijan Дашдамир Нифталиев: "Предложенная нами система отражает реальные цены".

"Система Audatex имеет ряд преимуществ для развития сектора обязательного страхования автомобилей. В первую очередь, эта система обеспечивает реальную оценку, во-вторых, позволяет страховым компаниям управлять своими убытками. Ведь страховая компания не в состоянии определить, отражает ли реалии оплаченная ею сумма, поскольку не имеет возможности уточнить. Сервисные центры знают об этом и спекулируют. Все это повышает убытки страховой компании. Используя Audatex, страховая компания может быть в курсе реальных цен и выдвигать сервисным центрам определенные требования. Это позволяет страховой компании не только экономить свои расходы, но и повысить уровень удовлетворенности клиентов.

Официальные дилеры предоставляют нам сведения о запчастях, а мы, в свою очередь, уверенно вносим их в систему, поскольку дилеры гарантируют наличие этих запчастей в стоке. Но хочется еще раз подчеркнуть, что работа Audatex сводится не только к составлению перечня запчастей. Это не составляет и 10% нашей работы.

В мире существуют 5-6 компаний, действующих под стать нам. Ни одна из них не фокусируется на запчастях. Расценки на запчасти общедоступны. Каждый может легко получить сведения о запчастях, позвонив на "развал" или обратившись к официальному дистрибьютору. Наша работа состоит в предоставлении общественности закрытой информации. Так, например, люди не осведомлены о том, сколько времени необходимо на демонтаж, установку или покраску той или иной детали автомобиля, сколько будет затрачено материалов и какими нормами руководствуется производитель. Ценность системы Audatex как раз и состоит в предоставлении такой информации. Страховые компании тоже могут получить открытую информацию.

Хочу отметить, что Audatex информирует не о том, во сколько обойдется ремонт какой-либо детали, а о времени, необходимом для его выполнения. Система сообщает, сколько часов должно быть затрачено на ремонт каждой детали, исходя из данных самого производителя".

Исполнительный директор Бюро по обязательному страхованию (ISB) Рашад Ахмедов не считает этот вид страхования в Азербайджане убыточным:

"Компании, занятые обязательным страхованием автомобилей в соответствии с законом об обязательном страховании - это компании, являющиеся членами ISB и имеют соответствующую лицензию. Деятельность этих компаний регулируется законом. Эти компании обязаны застраховать любое обратившееся к ним лицо. Ни одна компания не вправе отказать в страховании даже по тому виду, который ей не интересен.

Подчеркну, что виды обязательного страхования в Азербайджане вовсе не убыточны. Заявляю это не как глава ISB, а как специалист в сфере страхования. Мне доводилось читать в социальных сетях об убытках некоторых страховых компаний. Но мне кажется, что этим компаниям просто стоит сократить расходы.

Исполнительный директор Бюро по обязательному страхованию Рашад Ахмедов: "В связи с системой бонус-малус Бюро по обязательному страхованию ведет совместную работу с Центральным банком".

Начиная с 2012 года, система бонус-малус предоставляет клиентам скидки за каждый год, проведенный без происшествий. В связи с системой бонус-малус Бюро по обязательному страхованию ведет совместную работу с Центральным банком Азербайджана. В настоящее время функционирует соответствующая рабочая группа и ведется сбор статистических данных. Обеспечить более эффективную работу системы бонус-малус можно, взглянув на статистические показатели. Неверно всякий раз применять один и тот же подход. В зависимости от статистических показателей можно выдвинуть различные предложения. Система бонус-малус ежегодно обновляется 15 января. В нынешнем году эта система была запущена 15 января. В прошлом году произошло снижение суммы страховых взносов с клиентов, проведших год без происшествий, и увеличение этой суммы для клиентов, попавших в ДТП. Изменение подходов к системе бонус-малус станет возможным после оценки этой статистики".