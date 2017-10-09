Обязательства Bashak Inam Sigorta оцениваются

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ В ОАО Bashak Inam Sigorta, лицензию которой Палата надзора за финансовыми рынками (ПНФР) аннулировала на прошлой неделе, назначен администратор.

Как сообщает Report со ссылкой на компанию, им стал сотрудник Палаты Агшин Ализаде.

“Сейчас с участием администратора оцениваются обязательства Bashak Inam Sigorta. Пока неизвестно, будут ли эти обязательства переданы другой страховой компании. Тем не менее, компания имеет финансовые возможности для выполнения обязательств”, - сказали в Bashak Inam Sigorta.

Напомним, что компания Bashak Inam Sigorta создана в 1996 году. Уставный капитал компании составляет 7 млн манатов. Акционерами являются находящийся сейчас в процессе ликвидации Zaminbank (24,24%), Turanbank (7,14%), Azer-Turk Bank (5%), турецкая компания с французским капиталом Groupama Sigorta (14%), ЗАО Aqrarkredit (0,34%), Сабина Акиф гызы Гусейнова (15,83%), председатель Совета директоров Акиф Акбер оглу Керимов (15,21%), председатель правления Орхан Гара оглу Гасанов (10,14%), 14 физических лиц (8,09%).

Незадолго до этого ОАО Bashak Inam Sigorta направило в Палату надзора за финансовыми рынками обращение в связи с намерением покинуть рынок. Страховая компания получила от Палаты разрешение на закрытие. Итоговое решение по данному вопросу принято 6 октября.