Обязательства банков и НКО перед ЦБА увеличились

Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Обязательства коммерческих банков и НКО перед Центробанком Азербайджана (ЦБА) на 1 декабря 2018 года составили 6 063,2 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, объем обязательств по сравнению с показателем на 1 ноября увеличился на 93 млн манатов или 1,6%.

Требование ЦБА к банкам и НКО по сравнению с соответствующим периодом 2017 года сократилось на 485,8 млн манатов или 7,4%.

Отметим, что максимальный объем обязательств коммерческих банков перед ЦБА зафиксирован в октябре 2016 года на уровне 7 507 млн манатов.