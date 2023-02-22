Расширяются рамки Программы среднесрочного прогнозирования расходов в Азербайджане

В 2023-2026 годах планируется расширить рамки Среднесрочной программы расходов (MTEF) и вовлечь в реформу новые отрасли.

В 2023-2026 годах планируется расширить рамки Программы среднесрочного прогнозирования расходов (MTEF) и вовлечь в нее новые отрасли.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель директора центра подготовки рамок среднесрочных расходов при министерстве финансов Азербайджана Рашад Гасанов во время своего выступлении на семинаре на тему "Применение MTEF в сфере образования и переход на бюджетный механизм, ориентированный на результат".

По его словам, в следующем году классификация программы будет усовершенствована и интегрирована в Единую бюджетную классификацию.

"Планируется подготовить и представить на утверждение единое методическое пособие по определению показателей результата и совершенствованию целевых показателей. В соответствии с этой методикой будет оптимизировано количество пилотных проектов на следующий год", - сказал он.

Следует отметить, что на начальном этапе пилотные проекты MTEF внедряются в секторы образования, сельского хозяйства и охраны окружающей среды.