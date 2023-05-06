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Министр финансов назвал основные параметры изменений в госбюджет Азербайджана

Министр финансов назвал основные параметры изменений в госбюджет Азербайджана В соответствии с поручениями президента Ильхама Алиева, для выполнения стоящих перед страной задач необходимо внести изменения в государственный бюджет 2023 года.
Финансы
6 мая 2023 г. 10:32
Министр финансов назвал основные параметры изменений в госбюджет Азербайджана

Для выполнения стоящих перед страной задач в соответствии с поручениями президента Ильхама Алиева возникла необходимость внесения изменений в государственный бюджет 2023 года.

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал министр финансов Азербайджана Самир Шарифов.

"Президент в своем выступлении обозначил основные направления. Они связаны с быстрым осуществлением финансирования проектов в рамках программы "Великое возвращение", а также с укреплением обороноспособности страны. Для этого необходимы дополнительные средства. Поэтому планируется пересмотреть бюджет. Кроме того, в изменениях будут отражены и другие вопросы", - сказал министр.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın dövlət büdcəsinə dəyişikliklərin əsas parametrləri açıqlanıb

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