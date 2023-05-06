Министр финансов назвал основные параметры изменений в госбюджет Азербайджана

Для выполнения стоящих перед страной задач в соответствии с поручениями президента Ильхама Алиева возникла необходимость внесения изменений в государственный бюджет 2023 года.
Как сообщает Report, об этом журналистам сказал министр финансов Азербайджана Самир Шарифов.
"Президент в своем выступлении обозначил основные направления. Они связаны с быстрым осуществлением финансирования проектов в рамках программы "Великое возвращение", а также с укреплением обороноспособности страны. Для этого необходимы дополнительные средства. Поэтому планируется пересмотреть бюджет. Кроме того, в изменениях будут отражены и другие вопросы", - сказал министр.