Министр финансов назвал основные параметры изменений в госбюджет Азербайджана

В соответствии с поручениями президента Ильхама Алиева, для выполнения стоящих перед страной задач необходимо внести изменения в государственный бюджет 2023 года.

Для выполнения стоящих перед страной задач в соответствии с поручениями президента Ильхама Алиева возникла необходимость внесения изменений в государственный бюджет 2023 года.

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал министр финансов Азербайджана Самир Шарифов.

"Президент в своем выступлении обозначил основные направления. Они связаны с быстрым осуществлением финансирования проектов в рамках программы "Великое возвращение", а также с укреплением обороноспособности страны. Для этого необходимы дополнительные средства. Поэтому планируется пересмотреть бюджет. Кроме того, в изменениях будут отражены и другие вопросы", - сказал министр.