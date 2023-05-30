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Объявлены основные параметры доходов пересмотренного госбюджета Азербайджана

Объявлены основные параметры доходов пересмотренного госбюджета Азербайджана Доходы пересмотренного государственного бюджета Азербайджана на 2023 год прогнозируются в размере 33 779,5 млн манатов, что на 3 005,5 млн манатов или 9,8% больше утвержденного показателя.
Финансы
30 мая 2023 г. 15:34
Объявлены основные параметры доходов пересмотренного госбюджета Азербайджана

Доходы пересмотренного государственного бюджета Азербайджана на 2023 год прогнозируются в размере 33 779,5 млн манатов, что на 3 005,5 млн манатов или 9,8% больше утвержденного показателя.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство финансов.

Согласно данным, 52,5% или 17 739,7 млн манатов доходов бюджета приходится на нефтяной сектор, 47,5% или 16 039,8 млн манатов - на ненефтяной сектор. По сравнению с утвержденными показателями 2023 года доходы нефтяного сектора увеличатся на 1 442,7 млн ​​манатов или 8,9%, по сравнению с показателем 2022 года - на 2 410,1 млн манатов (15,7%), ненефтяного сектора – на 1 562,8 млн манатов или 10,8%, а по сравнению с показателем 2022 года - на 689,8 млн манатов (4,5%).

В целом, удельный вес ненефтяных доходов в поступлениях госбюджета увеличится на 0,5 процентных пункта по сравнению с утвержденным показателем и составит 47,5%.

14 млрд 932 млн манатов или 44,2% доходов бюджета приходятся на поступления по линии Государственной налоговой службы при Министерстве экономики, 5 728 млн манатов или 17% - Государственного таможенного комитета, 11 млрд 737,7 млн манатов или 34,7% - Государственного нефтяного фонда, 801 млн манатов или 2,4% - внебюджетные доходы бюджетных организаций, 580,8 млн манатов или 1,7% - прочие доходы.

Сумма поступлений по линии Государственной налоговой службы прогнозируется в размере 14 млрд 932,0 млн манатов, что на 1 млрд 530 млн манатов или 11,4% больше утвержденного показателя текущего года. 6 млрд 002 млн манатов или 40,2% налоговых поступлений придется на нефтяной сектор, а 8 млрд 930 млн манатов или 59,8% - на ненефтяной сектор. Согласно данным, поступления ненефтяного сектора прогнозируются на 545 млн манатов или 6,5% больше утвержденных показателей, и на 793,7 млн манатов или 9,8% больше показателя исполнения 2022 года.

Доходы от внебюджетных поступлений бюджетных организаций вырастут на 74,5 млн манатов или 10,3% до 801 млн манатов по сравнению с первоначальным прогнозом, прочие доходы государственного бюджета - на 18,6 млн манатов или 3,3% до 580,8 млн манатов (пересмотренные доходы Госслужбы по делам имущества при Минэкономики прогнозируются на уровне 25 млн манатов).

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın dövlət büdcəsinin yenilənmiş gəlirlərinin əsas parametrləri açıqlanıb

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