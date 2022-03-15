О нас
Аудио новости

Объявлены цели правительства Азербайджана за прошлый год

Объявлены цели правительства Азербайджана за прошлый год Председатель парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили озвучил направления деятельности и цели правительства Азербайджана за прошедший год.
Финансы
15 марта 2022 г. 13:36
Объявлены цели правительства Азербайджана за прошлый год

Председатель парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили озвучил направления деятельности и цели правительства Азербайджана за прошедший год.

Как сообщает Report, цели были озвучены им во время обсуждения отчета о деятельности Кабинета министров по итогам 2021 года.

По словам депутата, в прошлом году перед правительством стояло семь основных задач:

- Строительство автодороги в город Шуша. В прошлом году была введена в эксплуатацию дорога Победы (Зефер йолу) Ахмедбейли-Физули-Шуша протяженностью 101 км;

- Открытие аэропорта в Физули. В 2021 году введен в эксплуатацию Международный аэропорт Физули, ставший воздушными воротами Карабаха. Заложены фундаменты Зангиланского и Лачинского аэропортов;

- Реализация планов, связанных с электроэнергией. В отчетном году на освобожденных территориях были построены ГЭС и цифровые подстанции, созданы все возможности для обеспечения Шуши электроэнергией;

- Начало строительства железных дорог Горадиз-Агбенд, Горадиз-Физули, а затем Физули-Шуша;

- Развитие сельского хозяйства на освобожденных землях;

- Проведение неотложных работ по установлению границ;

- Развитие богатого туристического потенциала Карабахского региона.

"Достижение этих целей играет важную роль в оценке отчета о деятельности Кабинета министров по итогам 2021 года", - сказал Миркишили.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan hökumətinin ötənilki hədəfləri açıqlanıb

Другие новости из категории

Таир Миркишили: Инструментов для усиления политики инфляционного таргетирования должно быть больше
Таир Миркишили: Инструментов для усиления политики инфляционного таргетирования должно быть больше
15 марта 2022 г. 12:51
Налоговая служба: Сотрудничество с AHК Azerbaijan способствует улучшению бизнес-среды
ФотоНалоговая служба: Сотрудничество с AHК Azerbaijan способствует улучшению бизнес-среды
15 марта 2022 г. 11:59
Администрация Приморского бульвара выбирает аудитора
Администрация Приморского бульвара выбирает аудитора
15 марта 2022 г. 11:34
Стоимость золота снизилась в ожидании итогов заседания ФРС США
Стоимость золота снизилась в ожидании итогов заседания ФРС США
15 марта 2022 г. 10:37
Агентство по разминированию выбирает аудитора
Агентство по разминированию выбирает аудитора
15 марта 2022 г. 09:43
Изменилась дата аукциона по размещению новых облигаций НКО Азербайджана
Изменилась дата аукциона по размещению новых облигаций НКО Азербайджана
15 марта 2022 г. 09:35
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.03.2022)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.03.2022)
15 марта 2022 г. 09:25
Ключевые показатели товарных, фондовых и валютных рынков мира (15.03.2022)
Ключевые показатели товарных, фондовых и валютных рынков мира (15.03.2022)
15 марта 2022 г. 09:06
Всемирный банк выделит Украине $200 млн, еще $3 млрд могут одобрить за 6-8 недель
Всемирный банк выделит Украине $200 млн, еще $3 млрд могут одобрить за 6-8 недель
15 марта 2022 г. 01:22
Зеленая карта против мошенничества на границе
"Зеленая карта" против мошенничества на границе
14 марта 2022 г. 18:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi