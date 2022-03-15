Объявлены цели правительства Азербайджана за прошлый год

Председатель парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили озвучил направления деятельности и цели правительства Азербайджана за прошедший год.

Председатель парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили озвучил направления деятельности и цели правительства Азербайджана за прошедший год.

Как сообщает Report, цели были озвучены им во время обсуждения отчета о деятельности Кабинета министров по итогам 2021 года.

По словам депутата, в прошлом году перед правительством стояло семь основных задач:

- Строительство автодороги в город Шуша. В прошлом году была введена в эксплуатацию дорога Победы (Зефер йолу) Ахмедбейли-Физули-Шуша протяженностью 101 км;

- Открытие аэропорта в Физули. В 2021 году введен в эксплуатацию Международный аэропорт Физули, ставший воздушными воротами Карабаха. Заложены фундаменты Зангиланского и Лачинского аэропортов;

- Реализация планов, связанных с электроэнергией. В отчетном году на освобожденных территориях были построены ГЭС и цифровые подстанции, созданы все возможности для обеспечения Шуши электроэнергией;

- Начало строительства железных дорог Горадиз-Агбенд, Горадиз-Физули, а затем Физули-Шуша;

- Развитие сельского хозяйства на освобожденных землях;

- Проведение неотложных работ по установлению границ;

- Развитие богатого туристического потенциала Карабахского региона.

"Достижение этих целей играет важную роль в оценке отчета о деятельности Кабинета министров по итогам 2021 года", - сказал Миркишили.