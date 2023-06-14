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Объявлены пять целей нового этапа стратегического развития Азербайджана

Объявлены пять целей нового этапа стратегического развития Азербайджана В новом этапе стратегического развития Азербайджана намечены такие цели, как укрепление конкурентоспособности и финансовой стабильности национальной экономики, формирование общества, основанного на динамике, инклюзивности и социальной справедливост
Финансы
14 июня 2023 г. 14:42
Объявлены пять целей нового этапа стратегического развития Азербайджана

В новом этапе стратегического развития Азербайджана намечены такие цели, как укрепление конкурентоспособности и финансовой стабильности национальной экономики, формирование общества, основанного на динамике, инклюзивности и социальной справедливости, превращение страны в площадку конкурентоспособного человеческого капитала и современных инноваций, быстрая реинтеграция освобожденных территорий.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра экономики Сахиб Мамедов в ходе состоявшегося сегодня в Баку второго Диалога ЦУР на тему "Навстречу 2030 году: социальная и экономическая инклюзивность в Азербайджане".

По его словам, в результате реализации стратегии экономика страны будет расти в среднем на 3-4% в год, а ненефтегазовый ВВП - в среднем на 5% в год, доля частного сектора в экономике увеличится на 88%, а объем ненефтегазового экспорта в 2026 году вырастет на 85% по сравнению с 2021 годом.

"В частности в регионах, путем создания необходимых условий для развития малого и среднего предпринимательства, а также самозанятости, будет достигнута эффективная занятость и достойная работа для групп населения, усилены необходимые превентивные и контрольные меры против неформальной занятости.

В результате постепенного снижения неформальной занятости доля негосударственного сектора среди наемных работников составит 50% (на 2021 год - 46,9%), отметил С.Мамедов.

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