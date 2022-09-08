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Объявлена программа визита президента ЕБРР в Азербайджан

Объявлена программа визита президента ЕБРР в Азербайджан Президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо в рамках визита в Азербайджан 11-13 сентября подпишет соглашение о втором проекте "Зеленый город", реализуемом банком в стране.
Финансы
8 сентября 2022 г. 19:20
Объявлена программа визита президента ЕБРР в Азербайджан

Президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо в рамках визита в Азербайджан 11-13 сентября подпишет соглашение о втором проекте "Зеленый город", реализуемом банком в стране.

Об этом Report сообщили в банке.

Также будет запущен совместный проект с Азербайджанским фондом поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO).

Согласно информации, Рено-Бассо встретится с политическим руководством Азербайджана в рамках визита в Баку.

Президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо посетит сначала Азербайджан, затем Грузию и Армению. Это первый личный визит президента Рено-Бассо в регион с момента вступления в должность в конце 2020 года.

Ее визит приурочен к 30-летию начала деятельности ЕБРР в стране. На данный момент банк инвестировал 5 миллиардов евро в 270 проектов.

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Версия на английском языке Program of EBRD president's visit to Baku announced
Версия на азербайджанском языке EBRD prezidentinin Bakıya səfərinin proqramı açıqlanıb

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