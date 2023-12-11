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Объявлена ​​годовая инфляция в Азербайджане

Объявлена ​​годовая инфляция в Азербайджане В январе-ноябре 2023 года индекс потребительских цен в Азербайджане по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 109,4%, в том числе по продуктам питания, напиткам и табачным изделиям – 110,4%, по непродовольственным товарам – 108,9%, и по о
Финансы
11 декабря 2023 г. 12:21
Объявлена ​​годовая инфляция в Азербайджане

В январе-ноябре 2023 года индекс потребительских цен в Азербайджане по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 109,4%, в том числе по продуктам питания, напиткам и табачным изделиям – 110,4%, по непродовольственным товарам – 108,9%, и по оказанным населению платным услугам – 108,6%.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат Азербайджана.

Согласно информации, в ноябре индекс потребительских цен составил 99,8% по сравнению с сентябрем и 102,6% по сравнению с октябрем прошлого года.

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Версия на английском языке Annual inflation revealed in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda illik inflyasiya açıqlanıb

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