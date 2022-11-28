Объявлена дата аукциона по облигациям НКО "MJ Financial Services"

Первого декабря на ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ) состоится аукцион по размещению облигаций небанковской кредитной организации (НКО) ЗАО “MJ Financial Services" на сумму 750 тысяч манатов.

Первого декабря на ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ) состоится аукцион по размещению облигаций небанковской кредитной организации (НКО) ЗАО “MJ Financial Services" на сумму 750 тысяч манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на БФБ, облигации будут размещены методом конкурентного аукциона.

Напомним, что решением Листингового комитета биржи в стандартный сегмент рынка включены 750 наименований процентных, необеспеченных, бездокументарных облигаций "MJ Financial Services" номинальной стоимостью 1 000 манатов каждая. Ценные бумаги будут находиться в обращении 18 месяцев. Их годовая доходность составляет 13,5%. Проценты будут выплачиваться ежеквартально. Андеррайтером процесса является ОАО ”Инвестиционная компания Unicapital". Однако лица, желающие купить облигации, также могут обратиться в другие инвестиционные компании, которые являются членами БФБ.

Выкуп ценных бумаг эмитентом в течение срока обращения не предусмотрен.