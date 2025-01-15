Объявлен уставный фонд AZCON

16:43

Уставный фонд Азербайджанского транспортно-коммуникационного холдинга (AZCON) утвержден на уровне 10 млн манатов.

Как сообщает Report, это отражено в Уставе холдинга, утвержденном сегодня президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Согласно документу, чистая прибыль AZCON решением президента Азербайджана может перечисляться в госбюджет.

Отметим, что Ильхам Алиев 7 ноября 2024 года подписал указ о создании Азербайджанского транспортно-коммуникационного холдинга (AZCON).

Целью создания холдинга является усовершенствование работы государственных предприятий, функционирующих в транспортно-коммуникационной сфере, в том числе создание гибкой системы управления для повышения их экономической рентабельности и увеличения доходов госбюджета Азербайджана.

В управление AZCON переданы 7 крупных госпредприятий в сфере транспорта: ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL), ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД), ЗАО "Каспийское морское пароходство" (ASCO), ЗАО "Бакинский метрополитен", ЗАО "Бакинский Международный морской торговый порт", ООО "BakuBus" и Бакинский судостроительный завод, а также 6 госкомпаний в сфере коммуникаций: космическое агентство Azerkosmos, ООО "Aztelekom", ООО "AzInTelecom", ООО "Azerpocht", ООО "Baki Taksi" и производственное объединение "Телерадиовещание и спутниковые коммуникации".