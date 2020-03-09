Обвалом открылись торги в Токио из-за угрозы распространения коронавируса

Обвалом котировок открылись в понедельник торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) на фоне продолжающегося распространения коронавируса в мире.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные торгов.

За первые 15 минут торгов ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, обрушился на 4,37% до отметки 19 842,36 пункта, пробив психологически важный барьер в 20 тыс. пунктов впервые с января 2019 года.

Курс доллара к иене также серьезно ослаб, потеряв 1,51% и выйдя на отметку 104,19-104,2 иен за 1 доллар США. Укрепление курса японской иены невыгодно местным крупным компаниям и корпорациям, ориентирующимся на внешние рынки.