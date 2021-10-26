Обсуждены возможности применения сукук в Азербайджане

Сегодня в рамках партнерства Центра анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК), Исламской корпорации по развитию частного сектора (ICD), бизнес-форума Группы Исламского банка развития (THIQAH) и Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBİA

Сегодня в рамках партнерства Центра анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК), Исламской корпорации по развитию частного сектора (ICD), бизнес-форума Группы Исламского банка развития (THIQAH) и Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) состоялась конференция в формате вебинара на тему потенциальной роли сукук в финансировании инфраструктурных проектов и государственно-частного партнерства в Азербайджане.

Как сообщает Report, на конференции отмечено, что исламская финансовая индустрия обладает достаточным потенциалом для развития и в настоящее время владеет глобальными финансовыми активами на сумму 2.88 трлн долларов США. Согласно расчетам, к 2024 году ожидается, что этот показатель составит 3,69 трлн долларов США.

В ходе вебинара были затронуты такие темы, как ситуация на мировом рынке сукук (исламских облигаций), последние тренды, возможности применения сукук в Азербайджане.

Исполнительный директор ЦАЭРК Вюсал Гасымлы отметил, что сукук может стать ведущим механизмом по развитию инфраструктуры в Азербайджане: "Поэтому Азербайджан является благоприятной экономикой для применения сукук как альтернативного механизма финансирования”.