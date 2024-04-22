О нас

Обсуждены возможности развития экономического сотрудничества между Азербайджаном и Кенией

Обсуждены возможности развития экономического сотрудничества между Азербайджаном и Кенией Обсуждены возможности экономического сотрудничества между Азербайджаном и Кенией.
Финансы
22 апреля 2024 г. 20:47
Обсуждены возможности развития экономического сотрудничества между Азербайджаном и Кенией

Обсуждены возможности экономического сотрудничества между Азербайджаном и Кенией.

Как Report сообщили в министерстве экономики, в ходе встречи с кенийской делегацией заместитель министра экономики Сахиб Мамедов заявил о развитии двусторонних отношений между странами.

Было отмечено, что в прошлом году объем двустороннего торгового оборота с Кенией вырос на 52%.

На встрече была представлена информация об экономических достижениях Азербайджана, национальных приоритетах, промышленных зонах, экономическом потенциале освобожденных территорий, возможностях, созданных для инвесторов, кенийские бизнесмены были приглашены к активному партнерству.

Советник премьер-министра Кении Караго Джозеф Магуа выразил удовлетворение визитом в Азербайджан, отметив важность развития сотрудничества между нашими странами в области технологий, инфраструктуры, транспорта, логистики, сельского хозяйства, туризма и других направлений.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке ФотоOpportunities for developing economic co-op between Azerbaijan, Kenya discussed
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanla Keniya arasında iqtisadi əməkdaşlıq imkanları müzakirə olunub

Самое важное

Очередная победа президента Ильхама Алиева: Армения возвращает Азербайджану 4 села Газаха
Очередная победа президента Ильхама Алиева: Армения возвращает Азербайджану 4 села Газаха
19 апреля 2024 г. 17:32
Бакинский французский лицей приостанавливает свою деятельность
Бакинский французский лицей приостанавливает свою деятельность
19 апреля 2024 г. 14:13
Александр Вучич позвонил президенту Ильхаму Алиеву
Александр Вучич позвонил президенту Ильхаму Алиеву
16 апреля 2024 г. 20:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi