Обсуждены возможности развития экономического сотрудничества между Азербайджаном и Кенией

Обсуждены возможности экономического сотрудничества между Азербайджаном и Кенией.

Обсуждены возможности экономического сотрудничества между Азербайджаном и Кенией.

Как Report сообщили в министерстве экономики, в ходе встречи с кенийской делегацией заместитель министра экономики Сахиб Мамедов заявил о развитии двусторонних отношений между странами.

Было отмечено, что в прошлом году объем двустороннего торгового оборота с Кенией вырос на 52%.

На встрече была представлена информация об экономических достижениях Азербайджана, национальных приоритетах, промышленных зонах, экономическом потенциале освобожденных территорий, возможностях, созданных для инвесторов, кенийские бизнесмены были приглашены к активному партнерству.

Советник премьер-министра Кении Караго Джозеф Магуа выразил удовлетворение визитом в Азербайджан, отметив важность развития сотрудничества между нашими странами в области технологий, инфраструктуры, транспорта, логистики, сельского хозяйства, туризма и других направлений.