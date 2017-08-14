Обсуждены предложения по закону "Об ипотеке"

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Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ Экспертная группа по правовым вопросам Ассоциации банков Азербайджана (АБА) провела очередное заседание.

Как сообщает Report со ссылкой на АБА, в ходе заседания обсуждены заключения и предложения по законопроектам "О внесении поправок в Гражданский кодекс", "Об ипотеке" и "О внесении поправок в закон "Об исполнении".

Поправка в закон "Об ипотеке" заключается в том, что предмет ипотеки может быть изъят вне судебного процесса, также новый проект предусматривает выбор механизма данного изъятия. Согласно нововведению, залоговое имущество может быть продано на открытом рынке или реализовано непосредственно исполнительными чиновниками на открытых аукционах в соответствии с законом "Об исполнении".

На заседании также обсуждены предложения о сокращении срока повторных аукционов, механизмах выдачи извещения об изъятии предмета ипотеки и внесения изменений в иные законодательные акты в связи с данными вопросами.