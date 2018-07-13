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    Обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Японией в области налогообложения

    Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Министр налогов Микаил Джаббаров встретился с чрезвычайным и полномочным послом Японии в Азербайджане Теруюки Катори.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

    Министр дал подробную информацию о последних структурных реформах в налоговой системе. В ходе встречи были затронуты вопросы экономических реформ в Азербайджане, расширения торговли между странами, инвестиций и сотрудничества.

    Стороны обсудили перспективы сотрудничества Азербайджана и Японии в области налогообложения, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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