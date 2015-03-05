Обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и США

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ Министр финансов Азербайджана, сопредседатель азербайджано-американской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Самир Шарифов встретился с новоназначенным послом США в нашей стране Робертом Секутой.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства, на встрече С.Шарифов подробно рассказал о нынешнем социально-экономическом положении и достигнутых успехах нашей страны, отметил значение дальнейшего расширения связей между Азербайджаном и Соединенными Штатами в различных областях, в том числе в экономической сфере.

Посол Р.Секута подчеркнул, что в период своей дипломатической деятельности будет прилагать все усилия для дальнейшего развития двусторонних связей.

На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества в области финансов, энергетики, инвестиций и в других сферах.

Министр Самир Шарифов пожелал послу Роберту Секуте успехов в дипломатической деятельности.