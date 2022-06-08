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Азербайджан подписал меморандум о расширении сотрудничества с ЕБРР

Азербайджан подписал меморандум о расширении сотрудничества с ЕБРР Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров обсудил перспективы расширения сотрудничества и запланированные проекты с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР).
Финансы
8 июня 2022 г. 17:55
Азербайджан подписал меморандум о расширении сотрудничества с ЕБРР

Между Азербайджаном и Европейским банком реконструкции и развития подписан меморандум о расширении сотрудничества.

Как сообщает Report, об этом министр написал на своей странице в Facebook.

Документ подписали министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и исполнительный директором ЕБРР по Восточной Европе и Кавказу Маттео Патроне.

"Подписанный меморандум будет способствовать расширению нашего сотрудничества и достижению целей социально-экономического развития к 2030 году за счет поддержки развития частного сектора в стране", - отметил Микаил Джаббаров.

В ходе онлайн-встречи с исполнительным директором ЕБРР и по Восточной Европе и Кавказу и коллегами были обсуждены перспективы расширения сотрудничества и запланированные проекты.

Отметим, что Европейский банк реконструкции и развития сотрудничает с Азербайджаном уже 30 лет. Азербайджан является членом ЕБРР с 1992 года.

На сегодняшний день банк выделил 3,4 миллиарда евро на финансирование 181 проекта в стране.

В 2019 году Азербайджан стал одним из доноров ЕБРР, пожертвовав по 2 миллиона долларов Фонду технической помощи и Восточноевропейскому партнерству в области энергоэффективности и экологии. В настоящее время ЕБРР сосредоточен на развитии ненефтяного сектора в Азербайджане и увеличивает инвестиции в «зеленую» экономику страны.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan inks memo on expanding co-op with EBRD
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan EBRD ilə əməkdaşlığın genişləndirilməsi ilə bağlı memorandum imzalayıb

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