Обсуждены направления расширения сотрудничества с АБР

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с вице-президентом Азиатского банка развития (АБР) Шиксином Ченом.

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с вице-президентом Азиатского банка развития (АБР) Шиксином Ченом.

Об этом Report сообщили в министерстве.

Министр подчеркнул, что наша страна придает большое значение сотрудничеству с международными финансово-экономическими институтами, в том числе с АБР, была высоко оценена финансовая и техническая поддержка банка. Было отмечено, что АБР оказывает поддержку нашей стране в рамках региональных проектов, реализуемых в сферах энергетики, здравоохранения, образования, цифрового развития, управления рисками, при поддержке банка реализуются важные проекты.

Микаил Джаббаров констатировал, что Страновая стратегия партнерства с Азербайджаном, которая будет подготовлена ​​в 2023 году совместно с АБР, будет иметь важное значение с точки зрения расширения сотрудничества в потенциальных сферах.

Министр экономики также сообщил, что в стране утверждена программа "Азербайджан 2030: национальные приоритеты социально-экономического развития", которая обеспечит переход на новый этап развития, в качестве главной цели была определена реализация 5 национальных приоритетов по социально-экономическому развитию. До сведения противоположной стороны были доведены возможности сотрудничества с АБР в данном направлении.

Вице-президент АБР Шиксин Чен выразил заинтересованность банка в расширении отношений с нашей страной и подчеркнул, что реализация совместных инициатив и проектов будет способствовать поддержке стремительного развития в Азербайджане.

Стороны обсудили направления развития сотрудничества в различных сферах, техническую помощь банка в сфере государственно-частного партнерства и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.