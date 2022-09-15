О нас

Обсуждены направления расширения сотрудничества с АБР

Обсуждены направления расширения сотрудничества с АБР Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с вице-президентом Азиатского банка развития (АБР) Шиксином Ченом.
Финансы
15 сентября 2022 г. 06:34
Обсуждены направления расширения сотрудничества с АБР

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с вице-президентом Азиатского банка развития (АБР) Шиксином Ченом.

Об этом Report сообщили в министерстве.

Министр подчеркнул, что наша страна придает большое значение сотрудничеству с международными финансово-экономическими институтами, в том числе с АБР, была высоко оценена финансовая и техническая поддержка банка. Было отмечено, что АБР оказывает поддержку нашей стране в рамках региональных проектов, реализуемых в сферах энергетики, здравоохранения, образования, цифрового развития, управления рисками, при поддержке банка реализуются важные проекты.

Микаил Джаббаров констатировал, что Страновая стратегия партнерства с Азербайджаном, которая будет подготовлена ​​в 2023 году совместно с АБР, будет иметь важное значение с точки зрения расширения сотрудничества в потенциальных сферах.

Министр экономики также сообщил, что в стране утверждена программа "Азербайджан 2030: национальные приоритеты социально-экономического развития", которая обеспечит переход на новый этап развития, в качестве главной цели была определена реализация 5 национальных приоритетов по социально-экономическому развитию. До сведения противоположной стороны были доведены возможности сотрудничества с АБР в данном направлении.

Вице-президент АБР Шиксин Чен выразил заинтересованность банка в расширении отношений с нашей страной и подчеркнул, что реализация совместных инициатив и проектов будет способствовать поддержке стремительного развития в Азербайджане.

Стороны обсудили направления развития сотрудничества в различных сферах, техническую помощь банка в сфере государственно-частного партнерства и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ФотоADB ilə əməkdaşlığın genişləndirilməsi istiqamətləri müzakirə edilib 

Самое читаемое

Принц Уэльский Чарльз стал новым королем Великобритании
Принц Уэльский Чарльз стал новым королем Великобритании
8 сентября 2022 г. 22:19
Мухтар Бабаев избран президентом Федерации альпинизма Азербайджана
Мухтар Бабаев избран президентом Федерации альпинизма Азербайджана
9 сентября 2022 г. 19:10
Фарид Гаибов принял спортсменов, добившихся успехов на международных соревнованиях
ФотоФарид Гаибов принял спортсменов, добившихся успехов на международных соревнованиях
10 сентября 2022 г. 21:57
Зеленский оценил вероятность начала переговоров с Путиным
Зеленский оценил вероятность начала переговоров с Путиным
12 сентября 2022 г. 00:47
Реальность, вызванная провокациями Армении - создание буферной зоны у границы с Азербайджаном
Реальность, вызванная провокациями Армении - создание буферной зоны у границы с Азербайджаном
13 сентября 2022 г. 03:29
Азербайджанские общественные организации в Турции осудили военную провокацию Армении
Азербайджанские общественные организации в Турции осудили военную провокацию Армении
13 сентября 2022 г. 17:37
Чавушоглу: Турция всегда будет с Азербайджаном
Чавушоглу: Турция всегда будет с Азербайджаном
13 сентября 2022 г. 22:38
Тело шехида Джавидана Бадалова передано семье
Тело шехида Джавидана Бадалова передано семье
14 сентября 2022 г. 10:01
Айхан Косе: В Азербайджане потенциал роста экономики может достичь 4%
Айхан Косе: В Азербайджане потенциал роста экономики может достичь 4%
14 сентября 2022 г. 17:02
В марте в Агентство по регулированию энергетических вопросов поступило 568 обращений
В марте в Агентство по регулированию энергетических вопросов поступило 568 обращений
8 сентября 2022 г. 11:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi