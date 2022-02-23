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Обсуждены будущие направления сотрудничества между Азербайджаном и АБР

Обсуждены будущие направления сотрудничества между Азербайджаном и АБР 23 февраля министр финансов Самир Шарифов провел встречу в формате видеоконференции с исполнительным директором по Азербайджану в Совете директоров Азиатского банка развития Энтони Макдональдом.
Финансы
23 февраля 2022 г. 19:24
Обсуждены будущие направления сотрудничества между Азербайджаном и АБР

23 февраля министр финансов Самир Шарифов провел встречу в формате видеоконференции с исполнительным директором по Азербайджану в Совете директоров Азиатского банка развития Энтони Макдональдом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.

На встрече состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и будущих направлениях сотрудничества между Азербайджаном и АБР, было подчеркнуто успешное развитие связей.

С.Шарифов отметил, что, несмотря на негативные прогнозы, благодаря проводимой целенаправленной и гибкой политике, в 2021 году во всех сферах экономики было достигнуто быстрое восстановление, в результате чего в 2021 году темп роста ВВП составил 5,6%, а темп роста ненефтяного ВВП - 7,2%, государственный долг страны сократился, а валютные резервы увеличились.

В свою очередь, Энтони Макдональд положительно оценил макроэкономическую и финансовую стабильность, наблюдаемые в Азербайджане.

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