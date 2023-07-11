Обсуждено уравнивание платы за услуги интерчейндж по международным платежам

Азербайджанские банки могут уравнять плату за услуги интерчейндж по международным платежным системам.

Азербайджанские банки могут уравнять плату за услуги интерчейндж по международным платежным системам.

Об этом сообщает Report со ссылкой на общественное объединение "Ассоциация банков Азербайджана" (АБА).

Согласно информации, состоялось очередное заседание ”Экспертной группы по платежным системам и цифровому банкингу". На заседании были обсуждены вопросы уравнивания платы за услуги интерчейндж при операциях с платежными картами, шаги, которые необходимо предпринять в этом направлении.

AБA была основана в 1990 году коммерческими банками. В настоящее время членами АБА являются 24 банка и 6 небанковских организаций.