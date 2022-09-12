Обсуждено участие ЕБРР в проектах в Карабахе

На встрече министра экономики Микаила Джаббарова с президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо состоялся подробный обмен мнениями о возможностях участия банка в проектах, реализуемых на освобожденных территориях.

На встрече министра экономики Микаила Джаббарова с президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо состоялся подробный обмен мнениями о возможностях участия банка в проектах, реализуемых на освобожденных территориях.

Как сообщает Report, об этом министр написал в своем аккаунте в Twitter.

"В ходе обсуждений мы обменялись мнениями об энергетике, в частности о возобновляемых источниках энергии, поддержке МСП, сотрудничестве с государственными предприятиями, улучшении бизнес-среды и экосистемы информационных технологий, в том числе о потенциальном участии банка в проектах, реализуемых на освобожденных от оккупации территориях. Перспективы привлекательны для углубления сотрудничества", - сказал М.Джаббаров.