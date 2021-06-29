Обсуждено участие EБРР в экономическом развитии Карабаха

Завтра начинается 30-е ежегодное заседание Европейского банка реконструкции и развития (EБРР). На мероприятии будет представлена информация о последствиях пандемии коронавируса и намеченных целях по восстановлению экономики.

Завтра начинается 30-е ежегодное заседание Европейского банка реконструкции и развития (EБРР). На мероприятии будет представлена информация о последствиях пандемии коронавируса и намеченных целях по восстановлению экономики.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в Twitter.

"Наша страна успешно сотрудничает с EБРР. До сих пор банк инвестировал в Азербайджан более 3 млрд евро по 177 проектам. В преддверии заседания мы с первым вице-президентом структуры г - ном Юргеном Ригтерингом и коллегами обменялись мнениями о расширении партнерства между Азербайджаном и финансовой структурой, участии банка в реализации экономического потенциала освобожденных территорий", - отметил он.