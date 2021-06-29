О нас
Report Georgia
Аудио новости

Обсуждено участие EБРР в экономическом развитии Карабаха

Обсуждено участие EБРР в экономическом развитии Карабаха Завтра начинается 30-е ежегодное заседание Европейского банка реконструкции и развития (EБРР). На мероприятии будет представлена информация о последствиях пандемии коронавируса и намеченных целях по восстановлению экономики.
Финансы
29 июня 2021 г. 17:12
Обсуждено участие EБРР в экономическом развитии Карабаха

Завтра начинается 30-е ежегодное заседание Европейского банка реконструкции и развития (EБРР). На мероприятии будет представлена информация о последствиях пандемии коронавируса и намеченных целях по восстановлению экономики.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в Twitter.

"Наша страна успешно сотрудничает с EБРР. До сих пор банк инвестировал в Азербайджан более 3 млрд евро по 177 проектам. В преддверии заседания мы с первым вице-президентом структуры г - ном Юргеном Ригтерингом и коллегами обменялись мнениями о расширении партнерства между Азербайджаном и финансовой структурой, участии банка в реализации экономического потенциала освобожденных территорий", - отметил он.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоQarabağın iqtisadi inkişafında EBRD-nin iştirakı müzakirə edilib

Самое читаемое

ЕВРО-2020: Расписание матчей 1/8 финала
ЕВРО-2020: Расписание матчей 1/8 финала
24 июня 2021 г. 01:46
В Украине дрон поднял в небо флаг Азербайджана - ВИДЕО
В Украине дрон поднял в небо флаг Азербайджана - ВИДЕО
26 июня 2021 г. 13:38
Пункты платной вакцинации от COVID-19 откроют в Москве для иностранцев и мигрантов
Пункты платной вакцинации от COVID-19 откроют в Москве для иностранцев и мигрантов
24 июня 2021 г. 10:21
Украинский депутат посетил офис Информационного агентства Report
ФотоУкраинский депутат посетил офис Информационного агентства Report
25 июня 2021 г. 20:11
Эля из фильма Последняя ночь детства: Не было и дня, чтобы я не вспоминала дни, проведенные в Баку - ИНТЕРВЬЮ
ФотоЭля из фильма "Последняя ночь детства": Не было и дня, чтобы я не вспоминала дни, проведенные в Баку - ИНТЕРВЬЮ
23 июня 2021 г. 18:00
Азербайджанский дипломат о великой личности Туркменистана - СТАТЬЯ
ФотоАзербайджанский дипломат о великой личности Туркменистана - СТАТЬЯ
29 июня 2021 г. 09:30
ЕВРО-2020: Сегодня определится вторая команда, которая приедет в Баку
ЕВРО-2020: Сегодня определится вторая команда, которая приедет в Баку
27 июня 2021 г. 07:31
Ризван Гусейнов: Пашинян - меньшее из зол - ИНТЕРВЬЮ
Ризван Гусейнов: Пашинян - меньшее из зол - ИНТЕРВЬЮ
29 июня 2021 г. 13:35
ЕВРО-2020: Бакинский олимпийский стадион вошел в первую пятерку
ЕВРО-2020: Бакинский олимпийский стадион вошел в первую "пятерку"
24 июня 2021 г. 09:31
Властям Турции сдались 86 террористов РКК
Властям Турции сдались 86 террористов РКК
24 июня 2021 г. 06:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi