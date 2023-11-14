Обсуждено сотрудничество в банковской сфере между Азербайджаном, Казахстаном и Кыргызстаном

Обсуждены вопросы сотрудничества в банковской сфере между Азербайджаном, Казахстаном и Кыргызстаном.

Обсуждены вопросы сотрудничества в банковской сфере между Азербайджаном, Казахстаном и Кыргызстаном.

Как сообщает Report, об этом на странице Х сообщил председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязимов.

"В первый день визита мы встретились с председателем Национального банка Казахстана Тимуром Сулейменовым. Были рассмотрены текущие направления сотрудничества между возглавляемыми нами институтами, проблемы, с которыми сталкиваются банки в глобальном масштабе, а также рассмотрены возможности расширения сотрудничества между нашими ведомствами", - отметил он.

Напомним, что Т.Кязимов завтра примет участие в XI Съезде финансистов Казахстана. Организаторами мероприятия выступили Ассоциация финансистов Казахстана и Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана под эгидой Национального Банка Казахстана. В рамках конгресса пройдет презентация о реализации проекта "Цифровой тенге".