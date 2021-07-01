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Обсуждено развитие национальной экономики в постпандемический период

Обсуждено развитие национальной экономики в постпандемический период На 30-м ежегодном заседании Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) обсуждены снижение социально-экономических последствий пандемии коронавируса (COVID-19) и развитие национальной экономики в постпандемический период.
Финансы
1 июля 2021 г. 18:16
Обсуждено развитие национальной экономики в постпандемический период
Микаил Джаббаров

На 30-м ежегодном заседании Европейского банка реконструкции и развития (EBRD) обсуждены снижение социально-экономических последствий пандемии коронавируса (COVID-19) и развитие национальной экономики в постпандемический период.

Как сообщает Report, об этом написал министр экономики Микаил Джаббаров в Twitter.

“Цели, определенные в документе ”Стратегические и капитальные рамки 2021-2025" EBRD, соответствуют целям, поставленным перед экономикой Азербайджана. Это создает широкий потенциал для новых направлений сотрудничества между Азербайджаном и EBRD", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке EBRD ilə milli iqtisadiyyatın postpandemiya dövründə inkişafı müzakirə edilib

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