Обсуждено развитие национальной экономики в постпандемический период

На 30-м ежегодном заседании Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) обсуждены снижение социально-экономических последствий пандемии коронавируса (COVID-19) и развитие национальной экономики в постпандемический период.

На 30-м ежегодном заседании Европейского банка реконструкции и развития (EBRD) обсуждены снижение социально-экономических последствий пандемии коронавируса (COVID-19) и развитие национальной экономики в постпандемический период.

Как сообщает Report, об этом написал министр экономики Микаил Джаббаров в Twitter.

“Цели, определенные в документе ”Стратегические и капитальные рамки 2021-2025" EBRD, соответствуют целям, поставленным перед экономикой Азербайджана. Это создает широкий потенциал для новых направлений сотрудничества между Азербайджаном и EBRD", - отметил он.