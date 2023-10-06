Обсуждено расширение корреспондентских связей между банками Азербайджана и Citibank

Обсуждено расширение и укрепление корреспондентских связей между банковским сектором Азербайджана и Citibank.

Обсуждено расширение и укрепление корреспондентских связей между банковским сектором Азербайджана и Citibank.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Ассоциацию банков Азербайджана (АБА).

Согласно информации, состоялась встреча представителей Citibank с руководством Ассоциации банков Азербайджана (АБА) и председателем экспертной группы по управлению казначейством и фондами.

Отметим, что АБА была основана коммерческими банками в 1990 году. Основная цель AБA - защита интересов организаций-членов, оказание помощи в различных видах бизнес-услуг и координация их деятельности. В настоящее время членами АБА являются 24 банка и 6 небанковских кредитных организаций.