О нас

Обсуждено расширение корреспондентских связей между банками Азербайджана и Citibank

Обсуждено расширение корреспондентских связей между банками Азербайджана и Citibank Обсуждено расширение и укрепление корреспондентских связей между банковским сектором Азербайджана и Citibank.
Финансы
6 октября 2023 г. 16:19
Обсуждено расширение корреспондентских связей между банками Азербайджана и Citibank

Обсуждено расширение и укрепление корреспондентских связей между банковским сектором Азербайджана и Citibank.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Ассоциацию банков Азербайджана (АБА).

Согласно информации, состоялась встреча представителей Citibank с руководством Ассоциации банков Азербайджана (АБА) и председателем экспертной группы по управлению казначейством и фондами.

Отметим, что АБА была основана коммерческими банками в 1990 году. Основная цель AБA - защита интересов организаций-членов, оказание помощи в различных видах бизнес-услуг и координация их деятельности. В настоящее время членами АБА являются 24 банка и 6 небанковских кредитных организаций.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan bankları ilə “Citibank” arasında müxbir əlaqələrin genişləndirilməsi müzakirə edilib

Самое важное

Миссия ООН вновь посетит Карабах в ближайшие дни
Миссия ООН вновь посетит Карабах в ближайшие дни
6 октября 2023 г. 16:06
Президент Азербайджана принял председателя Национального собрания Сербии
Президент Азербайджана принял председателя Национального собрания Сербии
6 октября 2023 г. 13:18
Нобелевскую премию мира присудили правозащитнице из Ирана
Нобелевскую премию мира присудили правозащитнице из Ирана
6 октября 2023 г. 13:15
Шуша избрана туристической столицей ОЭС в 2026 году
Шуша избрана туристической столицей ОЭС в 2026 году
5 октября 2023 г. 17:14
Обвиняемые в создании незаконных вооруженных формирований в Карабахе привлечены к уголовной ответственности
Обвиняемые в создании незаконных вооруженных формирований в Карабахе привлечены к уголовной ответственности
5 октября 2023 г. 17:05
Состоялся телефонный разговор между президентом Азербайджана и канцлером Германии
Состоялся телефонный разговор между президентом Азербайджана и канцлером Германии
5 октября 2023 г. 10:50
Араик Арутюнян привлечен к уголовной ответственности
Араик Арутюнян привлечен к уголовной ответственности
5 октября 2023 г. 10:26
Канцлер Германии высоко оценил визит миссии ООН в Ханкенди
Канцлер Германии высоко оценил визит миссии ООН в Ханкенди
5 октября 2023 г. 10:00
Азербайджан отказался от пятисторонней встречи в Гранаде
Азербайджан отказался от пятисторонней встречи в Гранаде
4 октября 2023 г. 13:51
Араик Арутюнян задержан и будет доставлен в Баку
Араик Арутюнян задержан и будет доставлен в Баку
3 октября 2023 г. 20:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi