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Обсуждено обновление стратегии управления госдолгом Азербайджана

Обсуждено обновление стратегии управления госдолгом Азербайджана 24 августа под председательством министра финансов Азербайджана Самира Шарифова состоялась встреча Рабочей подгруппы по Макро-фискальным рамкам, обеспечивающим устойчивость государственного долга и бюджетную стабильность.
Финансы
24 августа 2021 г. 19:56
Обсуждено обновление стратегии управления госдолгом Азербайджана

24 августа под председательством министра финансов Азербайджана Самира Шарифова состоялась встреча Рабочей подгруппы по Макро-фискальным рамкам, обеспечивающим устойчивость государственного долга и бюджетную стабильность.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство финансов, встреча прошла в формате онлайн.

Участники встречи подробно обсудили обновление стратегии управления государственным долгом, восстановление и совершенствование бюджетных правил в соответствии с новыми глобальными экономическими реалиями и вызовами.

Представители различных госструктур, входящих в подгруппу, также обсудили другие вопросы, формирующие макро-фискальные рамки на средне- и долгосрочный период.

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Версия на азербайджанском языке Dayanıqlı dövlət borcu və büdcə sabitliyini təmin edən makro-fiskal çərçivə müzakirə olunub

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