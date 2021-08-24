Обсуждено обновление стратегии управления госдолгом Азербайджана

24 августа под председательством министра финансов Азербайджана Самира Шарифова состоялась встреча Рабочей подгруппы по Макро-фискальным рамкам, обеспечивающим устойчивость государственного долга и бюджетную стабильность.
Как сообщает Report со ссылкой на министерство финансов, встреча прошла в формате онлайн.
Участники встречи подробно обсудили обновление стратегии управления государственным долгом, восстановление и совершенствование бюджетных правил в соответствии с новыми глобальными экономическими реалиями и вызовами.
Представители различных госструктур, входящих в подгруппу, также обсудили другие вопросы, формирующие макро-фискальные рамки на средне- и долгосрочный период.