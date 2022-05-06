Обсуждено налогообложение имущества, переданного на баланс банков в рамках проблемных кредитов

Государственная налоговая служба при Минэкономики и члены Ассоциации банков Азербайджана (АБА) обсудили деятельность налогоплательщиков в борьбе с “теневой экономикой"

Государственная налоговая служба при Минэкономики и члены Ассоциации банков Азербайджана (АБА) обсудили деятельность налогоплательщиков в борьбе с “теневой экономикой"

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госслужбу.

Глава налоговой службы Орхан Назарли сказал, что основной целью встречи является более детальное обсуждение практических вопросов, стоящих перед банковским сектором, и совместное сотрудничество в направлении формирования налогового законодательства и администрирования.

На встрече обсуждался ряд вопросов, стоящих перед банковским сектором, в том числе налогообложение имущества и земельных участков, переданных на баланс банков в рамках проблемных кредитов, упрощение обмена информацией по открытию счетов между службой и банками, санкции в налоговом законодательстве для банковского сектора, процесс кредитования микропредпринимателей и пр.