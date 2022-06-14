Обсуждено государственно-частное партнерство по инновациям в Азербайджане

Агентство по инновациям и цифровому развитию при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана и Группа компаний PASHA Holding объявили о создании совместного фонда венчурного капитала, имеющего большое значение для развития инновационной экос

Совместный план действий по государственно-частному партнерству в области развития инновационной экосистемы Азербайджана был обсужден сегодня на встрече Министерства цифрового развития и транспорта, Агентства по инновациям и цифровому развитию при министерстве и ‘Клуба ангел инвесторов Technovate-Sabah’.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие представители местного стартап-сообщества, инновационной экосистемы, учредители и инвесторы клуба Technovate-Sabah.

На встрече состоялся широкий обмен мнениями о состоянии инновационной и стартап-экосистемы, современных вызовах, проблемах и новых возможностях.

В рамках партнерства министерства цифрового развития и транспорта и Агентства по инновациям и цифровому развитию с ‘Клубом инвесторов Technovate-Sabah’ были обсуждены вопросы финансирования программ обучения инвесторов, международных обменных встреч, поддержки совместных инвестиционных возможностей и продвижения деятельности клуба.

Министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев приветствовал инициативу создания ‘Клуба ангел инвесторов Technovate-Sabah’, подчеркнув, что его деятельность имеет большое значение для инновационной экосистемы Азербайджана.

"Считаю необходимым реализацию совместных проектов с Technovate-Sabah по указанным направлениям. Наша цель-стимулировать формирование инвестиционной культуры в стране, добиться оптимизации бизнес-среды, вывода отечественных проектов на внешние рынки, привлечения иностранных инвесторов в страну. Мы намерены еще более тесно сотрудничать с потенциальными партнерами в этом направлении", сказал Р.Набиев.

Основатель Technovate-Sabah Фарид Исмаилзаде сделал презентацию о важности создания и поддержки венчурных студий и клубов. Говоря о деятельности клуба, Фарид Исмаилзаде рассказал о проектах, реализуемых в Азербайджане, Грузии и Средней Азии, о финансировании стартапов, находящихся в начальной фазе развития и о международном сотрудничестве.

Агентство по инновациям и цифровому развитию при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана и Группа компаний PASHA Holding объявили о создании совместного фонда венчурного капитала, имеющего большое значение для развития инновационной экосистемы.

Отметим, что бюджет фонда венчурного капитала составляет 11,3 млн манатов. На создание фонда Агентство по инновациям и цифровому развитию выделило 5 млн манатов, Группа компаний PASHA Holding - 5 млн манатов, индивидуальные предприниматели - 1,3 млн манатов.

В течение 7 лет фонд планирует инвестировать в 150 местных и региональных стартапов в таких секторах как финансы, образование, сельское хозяйство, облачные технологии, розничная торговля, электронная коммерция и игровая индустрия. Отбор проектов для инвестирования будет осуществляться на основе анализа инкубационных и акселерационных программ, реализуемых в стране.

Наряду с этим, в рамках сотрудничества с Клубом ангел-инвесторов Technovate-Sabah особое внимание будет уделено модели "партнерские инвестиции" (matching investment).

В то же время для повышения потенциала инвесторов планируется проведение ряда мероприятий в рамках сотрудничества клуба с агентством, в том числе организация учебных программ по инвестициям и визит в будущем инвесторов в Кремневую долину в Калифорнии.